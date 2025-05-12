Metrobüs Kazası: Şoför Tutuklandı

(İSTANBUL 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin şoför tutuklandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin şoför Şaban Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde 10 Mayıs günü yaşanan kazada durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen metrobüs çarpmış, kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 57 yolcu da yaralanmıştı. Olaya ilişkin metrobüs şoförü Şaban Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Büyükçekmece Adliyesi'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Şaban Ş., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.