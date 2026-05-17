Haberler

İETT ekipleri metrobüs hattına giren 2 yavru kediyi kurtardı

İETT ekipleri metrobüs hattına giren 2 yavru kediyi kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da Saadetdere ve Şükrübey metrobüs durakları arasında hat içine giren 2 yavru kedi, İETT ekiplerinin hızlı müdahalesiyle E-5 Karayolu'na çıkmadan kurtarıldı. Kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar Saadetdere ve Şükrübey metrobüs durakları arasında hat içine giren 2 yavru kedi, İETT ekiplerinin hızlı müdahale sayesinde E-5 Karayolu'na çıkmadan kurtarıldı.

16 Mayıs günü Avcılar ilçesinde Saadetdere ve Şükrübey metrobüs durakları bölgesinde, hat içerisine farklı noktalardan giren 2 yavru kedi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İETT kontrol merkezine bağlı kameralar, bir metrobüs kaptanının dikkati ve yolcu ihbarı sayesinde fark edilen yavru kediler için bölgede anlık koordinasyon sağlandı. Kedilerin E-5 Karayolu'na çıkarak hem kendi can güvenliklerini hem de trafik akışını tehlikeye atmaması için hat üzerinde kontrollü ve tek yönlü geçiş uygulandı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu her iki yavru kedi de güvenli şekilde bulunduğu alandan çıkarıldı. Kurtarma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, operasyonun başarıyla tamamlanması İETT personeli arasında da sevinçle karşılandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı

Eyvah! Kenan'ı bekleyen büyük tehlike
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi