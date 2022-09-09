Metrobüs güzergahında insan seli: Saatlerce yol yürüyerek evlerine gittiler 3. Sayfa Haberleri Metrobüs güzergahında insan seli: Saatlerce yol yürüyerek evlerine gittiler E-5'te trafiği durduruldu, vatandaşlar metrobüs güzergahından yolun karşısına geçirildi Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs güzergahında saatlerce... Metrobüs güzergahında insan seli: Saatlerce yol yürüyerek evlerine gittiler E-5'te trafiği durduruldu, vatandaşlar metrobüs güzergahından yolun karşısına geçirildi İSTANBUL - Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs güzergahında saatlerce yürüyen vatandaşlar kaza bölgesine ulaştı. Ekiplerin E-5 karayolunu trafiğe kapatmasıyla vatandaşlar, metrobüs güzergahından çıkartılarak yolun karşısına geçirildi. Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 42 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümeye başlamıştı. Metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeye ulaştı. Ekipler, metrobüs güzergahından adeta insan seli gibi gelen vatandaşlar için E-5 Karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Trafiğin durmasıyla birlikte vatandaşlar, kontrollü bir şekilde yolun karşısına geçirildi. Öte yandan, metrobüslerden inmeyip saatlerce bekleyen vatandaşlar ise, metrobüslerin kazanın yakınlarına gelmesiyle araçtan inip, durağa yakın bölgeden yolun karşısına geçti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu Saat 3. Sayfa Güncel Haberler

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