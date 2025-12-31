Şehirlerarası yolcu otobüsündeki arıza gerginliği

Ankara'da Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsünde, otobüsün sürekli arızalanması ve yolculara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla yolcular, şoför ve muavin arasında gerginlik yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddialara göre, Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, iki kez arızalanması nedeniyle Ankara'da duraklamak zorunda kaldı. Soğukta bekleyen yolcuların duruma tepki göstermesi üzerine şoför ve muavinle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma nedeniyle zaman zaman çıkan arbedeler ise diğer yolcuların ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Aksaklık nedeniyle yolcuların 6 saat beklendiği ileri sürülürken, otobüs ekibinin yolcuların yerlerini zorla değiştirmeye çalıştığı ve bagajdaki valizlerini ise güvenlik gerekçesiyle teslim etmedikleri iddia edildi.

"4 saat boyunca mağdur olduk"

Yaşadığı durumla ilgili konuşan bir yolcu, "Metro Turizm'den şikayetçiyiz. Nerede mola yapacağız diye sorduğumuzda bile tepki veriyorlar. Şoförden de muavinden de şikayetçiyiz. Bizimle hakaret ederek konuşuyorlar. Ankara çıkışında bize aracın 10 dakikada tamir olacağını ya da yeni bir aracın bizi alacağını söylediler ama öyle bir şey de olmadı. 4 saat boyunca mağdur olduk. Yola çıktığımızdan beri hiçbir ikramda da bulunmadılar. Çoğu insan valizini dahi alamadı, evine gidemedi. Şu anda varmış olmamız lazımdı. Bizi 4 saat soğukta beklettiler. Adliyeye gidip şikayetçi olacağız" dedi. - ANKARA