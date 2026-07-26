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Metro raylarına düşen görme engelli kişiyi itfaiye kurtardı

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İstanbul Şişli’de görme engelli bir kişi, kız arkadaşıyla gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü.

İstanbul Şişli'de görme engelli bir kişi, kız arkadaşıyla gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda yaşandı. Doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen E.G. (25), kız arkadaşıyla istasyona geldi. Genç adam, aracın perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan E.G., itfaiye ekipleri tarafından düştüğü alandan çıkarıldı. E.G.'nin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda durdurulan seferler ise ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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