Metrelerce yükseklikte, canlarını hiçe sayarak klima montajı yaptılar
Antalya'da bir binanın çatısına çıkan kişiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan klima montajı yaptı. İşçilerden biri metrelerce yükseklikten baş aşağı sarkarken, diğerinin ise onu ayaklarından tuttuğu görüldü. O anları paylaşan işçiler videoya, "Gülün geçin, biz yaptığımız işin ve riskin farkındayız." notunu düştü.
Antalya'da skandal bir olay yaşandı. 3 kişi, klima montajı yapmak için bir binanın çatısına çıktı. İşçilerden biri çatıdan baş aşağı sarkıp çalışmaya başladı.
HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADILAR
O andan itibaren yürekler ağza geldi. Hiçbir güvenlik önlemi almayan işçiyi sadece çalışma arkadaşı ayaklarından tuttu. Canını hiçe sayan işçilerin ise keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
"GÜLÜN GEÇİN"
İşçiler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoya işçilerin, "Gülün geçin, biz yaptığımız işin ve riskin farkındayız." notunu düşmesi ise pes dedirtti.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa