Metrelerce yükseklikte, canlarını hiçe sayarak klima montajı yaptılar

Metrelerce yükseklikte, canlarını hiçe sayarak klima montajı yaptılar
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Metrelerce yükseklikte, canlarını hiçe sayarak klima montajı yaptılar
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Antalya'da bir binanın çatısına çıkan kişiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan klima montajı yaptı. İşçilerden biri metrelerce yükseklikten baş aşağı sarkarken, diğerinin ise onu ayaklarından tuttuğu görüldü. O anları paylaşan işçiler videoya, "Gülün geçin, biz yaptığımız işin ve riskin farkındayız." notunu düştü.

Antalya'da skandal bir olay yaşandı. 3 kişi, klima montajı yapmak için bir binanın çatısına çıktı. İşçilerden biri çatıdan baş aşağı sarkıp çalışmaya başladı.

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADILAR

O andan itibaren yürekler ağza geldi. Hiçbir güvenlik önlemi almayan işçiyi sadece çalışma arkadaşı ayaklarından tuttu. Canını hiçe sayan işçilerin ise keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.

"GÜLÜN GEÇİN"

İşçiler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoya işçilerin, "Gülün geçin, biz yaptığımız işin ve riskin farkındayız." notunu düşmesi ise pes dedirtti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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