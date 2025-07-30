Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi

Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi
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Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi
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Metin Şentürk, bir süredir kanser tedavisi gören kardeşi için sosyal medya üzerinden takipçilerine seslendi. Yayımladığı videoda, "11 aydır mücadele ediyoruz. Şimdi hastanedeyiz, acısı çok yoğun. Dua gücüne inanan biri olarak sizden sadece dua istiyorum" diyerek destek istedi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, kardeşinin uzun süredir verdiği kanser mücadelesini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir video ile takipçilerine seslenen Şentürk, kardeşinin yaşadığı acılara dikkat çekerek, destek çağrısında bulundu.

11 AYDIR KANSERLE SAVAŞIYORUZ"

"Hayat hepimizi sınayabiliyor" diyen Şentürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "11 aydır kardeşimle birlikte kanser gibi zorlu bir hastalığa karşı direniyoruz. Şu an hastanedeyiz, acıları oldukça yoğun. Ben duanın gücüne inanan biriyim. Bu yüzden siz dostlarımdan, kardeşimin bu ağır süreci daha az acıyla atlatabilmesi için dua rica ediyorum."

İlk kez kardeşinin tedavi sürecine dair bilgi veren sanatçı, duaların iyileştirici etkisine dikkat çekti ve takipçilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi, ""Allah hepinizden razı olsun. Dualarınız kabul olsun."

Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi

Gönüllere dokunan paylaşım, kısa sürede çok sayıda destek ve iyi dilek mesajı aldı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSedat demirtaş:

Rabbim şifalar versin

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