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Ankara'da kuvvetli yağış uyarısı

Ankara'da kuvvetli yağış uyarısı
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Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre bugün ve yarın Ankara genelinde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü yağışlar için vatandaşları tedbirli olma konusunda uyardı.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre bugün ve yarın Ankara genelinde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü yağışlar için vatandaşları tedbirli olma konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre bugün ve yarın Ankara'da kuvvetli ve gök gürültülü yağışların beklendiği belirtildi. Ankara Valiliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün Ankara il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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