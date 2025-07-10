Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Ordu'da Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit hakkında, belediyede temizlik görevlisi olan 27 yaşındaki kadına birde fazla cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 16 Mayıs 2024 tarihinde Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

"BELEDİYE BAŞKANI, DEPODA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Koçyiğit'in kendisine belediye binasının deposunda cinsel saldırıda bulunduğunu belirten mağdur kadın ifadesinde, "Cinsel saldırılara son verebilmek ve delil oluşturabilmek için Koçyiğit'in depoya geldiği 18 Mart tarihinde arkadaşından aldığı telefonu gizleyerek cinsel saldırı anını video kaydına aldığını, cinsel saldırı esnasında kendisinin 'yapma' diyerek Koçyiğit'in elini ısırarak karşı koyduğunu da" söyledi.

SAVCI: RIZAYA DAYALI BİR İLİŞKİ DEĞİL

6 Ocak 2025 tarihinde Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, "Herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı, son eyleme yönelik telefon ile çekilmiş kamera kaydı ve çözümleme tutanağı incelendiğinde müştekinin herhangi bir rızasının bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. Savcı, Belediye Başkanı Koçyiğit'in "zincirleme şekilde basit cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BELEDİYE BAŞKANI, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mesudiye Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Şubat'ta görülen ilk duruşmada mağdur kadın, şikayetten vazgeçmesi halinde kendisine lüks araba teklifinde bulunulduğunu söyledi. Başkan Koçyiğit ise mahkemede yine kadının rızası olduğunu iddia etti.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit

SAVCIDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcı ise mütalaasında Koçyiğit'in tutuklanmasını istedi. Mütalaada, "Sanık her ne kadar üzerine atılı suçlamaya yönelik inkarda bulunmuş ise de herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı… Ayrıca kovuşturmanın bu aşamasında sanığın mağdurun üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulduğu… Sanığın üzerine atılı suçun niteliği ve mahiyeti bakımından sanığın bu aşamada tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Ancak hakim, savcının tutuklama talebini kabul etmedi. Koçyiğit'e yönelik yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkemenin 9 Temmuz'daki duruşmasında karar verildi.

BELEDİYE BAŞKANI, 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ancak hakim tutuklama talebini reddetti ve Koçyiğit'e yönelik sadece yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi. Cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezada indirime giderek Koçyiğit'i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.