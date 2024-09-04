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Mesire alanı projesinde yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği mesire alanı projesindeki kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili kaydedilen görüntülerde taraflar Cankurtaran bölgesinde karşı karşıya geliyor. Sözlü başlayan tartışma, silah sesleri duyulmasıyla sonlanıyor.

Mesire alanı projesinde yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

ARTVİN - Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği mesire alanı projesindeki kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'yap işlet devret' modeliyle ihalesi yapılan alanda, düzenleme yapmaya çalışan müteahhit firmanın yetkilileri ile köylüler arasında kavga çıkmıştı. Artvin'in Borçka ilçesi Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köy halkı ve firma yetkilileri arasında dün yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili kaydedilen görüntülerde taraflar Cankurtaran bölgesinde karşı karşıya geliyor. Sözlü başlayan tartışma, silah sesleri duyulmasıyla sonlanıyor.

Öte yandan, bazı haber kaynaklarında iddia edildiği gibi söz konusu bölgede hiçbir maden ruhsatının veya faaliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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