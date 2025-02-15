Merve Taşkın Gözaltına Alındı, Adliyeye Sevk Edildi
Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın'ın bu paylaşımına yönelik CİMER'e şikayet yağmıştı. Merve Taşkın, paylaşım sonrası 'müstehcenlik' suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Merve Taşkın emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL