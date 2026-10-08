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Mersin ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Mersin ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Mersin ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahse yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerin bahis gelirine aracılık ettiği belirlendi, adreslerde 13 cep telefonu ve 4 USB bellek ele geçirildi.

Mersin merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından yasadışı bahse yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık eden şahıslar belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Mersin ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 1 adet soğuk cüzdan tanımlı olmak üzere toplam 4 adet USB bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet banka kartı, 1 adet tablet, 2 adet ajanda ve 1 adet dekonta el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erdemli Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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