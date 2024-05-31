Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu

Mersin'de 57 işçi, Manisa'da ise 24 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurdu.

MERSİN

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir fabrikada çalışan 57 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Yunusoğlu Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında çalışan 57 işçi, gün içerisinde karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle Tarsus Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye gitti. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

MANİSA

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da kablo üretilen bir fabrikada akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çalışanlar, hastaneye getirildi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçilerin tavuk ile patlıcan yediği ve zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.