Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
İki ilden zehirlenme vakası haberleri geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise, bir fabrikada çalışan 57 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Mersin'de 57 işçi, Manisa'da ise 24 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurdu.
MERSİN
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir fabrikada çalışan 57 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Yunusoğlu Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında çalışan 57 işçi, gün içerisinde karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle Tarsus Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye gitti. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
MANİSA
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da kablo üretilen bir fabrikada akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çalışanlar, hastaneye getirildi.
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçilerin tavuk ile patlıcan yediği ve zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.