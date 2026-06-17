Mersin merkezli terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ ve TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütlerine yönelik Mersin ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ ve TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütlerine üye oldukları iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi Mersin'in Silifke ilçesinde, TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi ise İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı