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Mersin Valisi Toros, Güvenlik ve Asayiş Toplantıları Gerçekleştirdi

Mersin Valisi Toros, Güvenlik ve Asayiş Toplantıları Gerçekleştirdi
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Mersin Valisi Atilla Toros, güvenlik birimleriyle bir araya gelerek güvenlik ve asayiş konularını değerlendirdi. Toplantılarda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar ve operasyonlar ele alındı.

Mersin Valisi Atilla Toros, güvenlik birimleriyle güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde toplantıya katılan Vali Toros, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalar, operasyonlar, suç ve suçlarla mücadele konularında sürdürülen faaliyetler değerlendirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Komutan Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Toros, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, jandarma birimleri tarafından yürütülen çalışmalar, operasyonlar, suç ve suçlarla mücadele konularında sürdürülen faaliyetler değerlendirildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Komutan Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Toros, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısına da katıldı. Toplantıda, sahil güvenlik birimleri tarafından yürütülen çalışmalar, operasyonlar, suç ve suçlarla mücadele konularında sürdürülen faaliyetler değerlendirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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