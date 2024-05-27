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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazasında yaralananları ziyaret etti

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti. Vali Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve diğer yetkililerle birlikte hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesinde biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Vali Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Yenice Mahallesi otoban güzergahında meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Hastanede tedavisi süren vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan, durumları hakkında Başhekim Sadık Emre Direk'den bilgi aldı.

Dün akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkinde, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli olurken, cenazelerin 9'u memleketlerine gönderildi. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralıların tedavisi ise kaldırıldıkları hastanede devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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