Mersin Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs 2 tırla çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 2 tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gazinatep (TAG) otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda 2 tır ile tarım işçilerini taşıyan bir minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü trafik sağlanırken zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı