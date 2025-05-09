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Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyonu çeviren motosikletin sürücüsü Yusuf Akat, direğe çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi batı giriş kısmında meydana eldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Akat'ın (25) kullandığı 33 YYZ plakalı motosiklet, bisiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Yoldan çıkan motosiklet direğe çarptı. Kazada Akat, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası Akat'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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