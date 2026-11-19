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Mersin'in Tarsus ilçesinde tır kanala düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Berdan ırmağı Demirköprü yakınında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 ABZ 952 plakalı tır park edilmek istenirken manevra sırasında kanala devrildi. Sürücü tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı