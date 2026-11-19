Mersin Tarsus'ta manevra sırasında kanala devrilen tırdan sürücü imkanlarıyla çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Tarsus ilçesinde park edilmek istenen tır, manevra sırasında Berdan ırmağı kıyısındaki kanala devrildi. Sürücü tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu; kaza maddi hasarla atlatıldı ve polis inceleme başlattı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tır kanala düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Berdan ırmağı Demirköprü yakınında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 ABZ 952 plakalı tır park edilmek istenirken manevra sırasında kanala devrildi. Sürücü tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı