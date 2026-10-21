Mersin Tarsus'ta kanalda hareketsiz bulunan 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Mersin Tarsus'ta kanalda hareketsiz bulunan 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde 46 yaşındaki bir şahıs, Yenice Mahallesi'ndeki kanalda hareketsiz halde bulundu. Ankara'dan Hatay'a gitmek üzere yola çıktığı belirtilen şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs kanalda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Hatay'a gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Mustafa Ç. (46), Yenice Mahallesi'nde bulunan bir kanalda hareketsiz halde bulundu.
Mustafa Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı