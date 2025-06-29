Mersin Tarsus'ta Jandarma Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mersin Tarsus'ta Jandarma Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir jandarma uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Güney Yılmaz, TAG otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yılmaz, 2001 yılından beri meslekteydi ve 3 çocuk babasıydı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir jandarma uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Damlama mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda 06 CFD 051 plakalı aracıyla seyir eden Jandarma Uzman Çavuş Güney Yılmaz (44) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yılmaz, önce refüje sonra bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaptıkları müdahalede, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın, 2001 yılında mesleğe girdiği, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yılmaz'ın cenazesinin Niğde'nin Ulukışla ilçesi Koçak köyünde defnedileceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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