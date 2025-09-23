Haberler

Mersin Tarsus'ta Fabrika İnşaatında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde Şişecam Düzcam fabrikasına ait inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan kimse olmadığı belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın inşaat şantiyesinde yangın çıktı.

Yangın, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde Şişecam Düzcam Tarsus fabrikasının taşeron firmasına ait inşaat şantiyesindeki konteynerlerinde çıktı. Malzemelerin konulduğu bazı konteynerler, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaralanan olmadığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanan baba, tutuklandı

O baba için karar! Neyse ki yaptığı rezillik yanına kar kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.