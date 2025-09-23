Mersin Tarsus'ta Fabrika İnşaatında Yangın Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Şişecam Düzcam fabrikasına ait inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan kimse olmadığı belirtildi.
Yangın, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde Şişecam Düzcam Tarsus fabrikasının taşeron firmasına ait inşaat şantiyesindeki konteynerlerinde çıktı. Malzemelerin konulduğu bazı konteynerler, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaralanan olmadığı belirtildi. - MERSİN
