Mersin Tarsus'ta 3 Ayrı Kaza: 4 Yaralı

Mersin Tarsus'ta 3 Ayrı Kaza: 4 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Kazaların detayları ve yaralıların durumu hastaneye kaldırılmalarıyla ilgili bilgiler verildi.

Alınan bilgiye göre Öğretmenler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana gelen ilk kazada R.A (56) idaresindeki 33 ATK 120 plakalı kamyon ile H.Ç.'nin (51) kullandığı 01 B 8413 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.Ç. ile arkasındaki S.Ç. (46) yaralandı.

82 Evler Mahallesi Türkmenistan Caddesi üzerinde yaşanan ikinci kazada da A.K. idaresindeki 34 VP 5187 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen S.İ.'ye (63) çarptı. S.İ. ağır yaralandı.

Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı üzerindeki kazada ise ani dönüş yapan otomobil motosikletle çarpıştı. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

Yaşanan 3 ayrıda kazada yaralanan 4 kişi de ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
