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Mersin'in Mut ilçesinde 22 Kasım'da kaybolan 90 keçinin bulunması için AFAD, jandarma, dron ekipleri ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında 40 keçi sağ olarak bulundu. Keçilerin kalan bölümünün bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde yaşayan Serkan ve Furkan Altıkat kardeşlerin küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla 5 gün önce kurt girdi. Olayın ardından yapılan aramalarda 8 keçi, yaklaşık birer kilometre aralıklarla telef olmuş halde bulundu. Bunun üzerine kaybolan diğer keçilerin bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, dron ekipleri ve vatandaşların da katıldığı aramalarda keçilerin Göktepe, Derepazarı, Yellibel, Güzle, Çampınar, Kızılalan, Kızıldağ ve Yarıkkaya bölgelerinde bulunabileceği değerlendirildi. Günlerdir sürdürülen aramalar sonucunda 40 keçi, Damlıçamı mevkiinde sağ olarak bulundu.

Hayvanlarının bir bölümünün bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan Altıkat kardeşler, kalan keçileri bulmak için arama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Serkan ve Furkan Altıkat kardeşler, "5 gündür aramakta olduğumuz malımızın 40 tanesi Damlaçamı mevkiinde bulunmuştur. Arama faaliyetleri devam ediyor. Şu anda her tarafta, her bölgede aramaya devam ediyoruz. 10 tane kaybımız var, 40 tanesini bugün için bulduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı