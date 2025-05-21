Mersin Merkezli FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 11'e Yükseldi

Mersin Merkezli FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 11'e Yükseldi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında gözaltı sayısı 11'e ulaştı. 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı aramalar yapıldı ve çok sayıda yasa dışı materyal ele geçirildi.

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 11'e yükseldi

MERSİN - Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan ve FETÖ ile hiyerarşik bağlantısını koparmayan, 'örgüte sadık' olarak nitelendirdikleri 'Yusuf' veya 'Yusuf Aileleri' olarak adlandırdıkları kişilere, örgütün 'muavenetçi' ismi verilen 'imamları' aracılığıyla finansman sağlandığı tespit edildi.

Şüphelilerle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sözde vasiyet gerekçesiyle 'anma' adı altında toplantılar düzenleyerek FETÖ'nün üst yönetimi tarafından gönderilen para yardımlarını gizli şekilde örgüt üyelerine ulaştırdıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin, Ankara, Antalya, Hatay ve Çorum'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilere ait adresler yapılan aramalarda ise 83 yasaklı kitap, 220 bin lira nakit para, TV kanalına ait kimlik kartı, banka hesap kartı, çok sayıda tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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