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Kızkalesi açıklarında ceset bulundu, inceleme başlatıldı

Kızkalesi açıklarında ceset bulundu, inceleme başlatıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi açıklarında bir ceset bulundu. 55 yaşındaki Yavuz Ç.'nin boynunda yaralanma izi tespit edildi, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi açıklarında ceset bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde denizde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kızkalesi turuna açılan gezi teknesinde olanlar, denizde hareketsiz duran bir şahsı fark etti. Durum hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve polis ekiplerini bölgeye sevk etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ulaşılarak iskeleye alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kızkalesi'nde bir otelde konaklayan ve en son dün akşam görüldüğü öğrenilen şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç., memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Ceset üzerine yapılan ön incelemede ise, Yavuz Ç.'nin boyun kısmında yaralanma izi bulunduğu, ancak ölümün buna bağlı olup olmadığının belli olmadığı öğrenildi. Şahsın denizde boğulmamı yoksa başka bir nedenle mi hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için ceset otopsi yapılması amacıyla hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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