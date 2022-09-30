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Mersin 3. sayfa: Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Mersin haberlerine göre Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen gece operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen gece operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen gece operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen gece operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheliyi belirleyen ekipler, gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere tek tek girildi. Koçbaşı ile kapılar tek tek kırılarak içeri girilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökumanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

Mersin PKK 3. Sayfa Haberler

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