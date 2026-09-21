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Mersin Erdemli'de tırla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

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Mersin Erdemli'de tırla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, oğlu yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında oturan 14 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralı çocuk Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tır ile çarpışıp savrularak kamyonete vuran motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, arkada oturan oğlu ise yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Samir Kebi (43) idaresindeki 33 MC 7377 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden Y. D. yönetimindeki 01 AEF 303 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki kamyonetin arkasına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan 14 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Yaralı çocuk ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün naaşı ise, savcı ve polis ekiplerinin incelemeleri sonrası cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Tır sürücüsü Y.D. gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırla çarpışan motosikletin savrularak kamyonetin altına girdiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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