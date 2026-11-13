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Mersin Erdemli'de silahlı saldırıda Suriye uyruklu kadın öldü, 5 kişi yaralandı

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Mersin Erdemli'de silahlı saldırıda Suriye uyruklu kadın öldü, 5 kişi yaralandı
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Mersin Erdemli'de dün akşam iş yerleri önünde tüfekle çevreye ateş açılması sonucu Suriye uyruklu kadın hayatını kaybetti, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kadının yaklaşık bir ay önce düğün yaptığı ve resmi nikah işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu kadının yaklaşık bir ay önce düğün yaptığı ve resmi nikah işlemlerinin sürdüğü ortaya çıktı. Anna Barakat'tan geriye düğününde çekilen fotoğrafı kalırken, Barakat'ın eşi Hasan Sevindik ile diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde D-400 kara yolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede M.F.G. (30) kaldırımda yürüyerek yanında otomobilde getirdiği tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybederken, Barakat'ın eşi Hasan Sevindik, Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ile eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunurken, savcının incelemesi sonrasında Barakat'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

BİR AY ÖNCE DÜĞÜN YAPMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüpheli M.F.G.'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi. Yaralılardan Samırkaş çifti ile Köroğlu'nun tedavisinin Mersin Şehir Hastanesi'nde, gece ameliyata alınan ve durumu ağır olan Hasan Sevindik'in tedavisinin ise Erdemli Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Anna Barakat'ın yaklaşık 1 ay önce Hasan Sevindik ile Adana'da düzenlenen düğünle evlendiği ancak resmi nikah işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Geriye düğününde çekilen fotoğrafı kalan Barakat'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye götürülmesinin planlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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