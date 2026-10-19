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Mersin Erdemli'de otomobil yayaya çarptı, 34 yaşındaki yaya ağır yaralandı

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Mersin Erdemli'de otomobil yayaya çarptı, 34 yaşındaki yaya ağır yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerinde çalışan 34 yaşındaki yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil park halindeki iki araca ve mermer bloklara çarparak durabildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralanırken, otomobil park halindeki iki araca ve mermer bloklara çarparak durabildi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkiinde Silifke istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.Ş. (24) yönetimindeki 33 BGN 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, bir iş yerinde çalışan yaya 34 yaşındaki F.Ö.'ye çarptı. Ardından park halindeki iki araç ile bir iş yerindeki mermer bloklara çarpan otomobil dururken, kazada F.Ö. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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