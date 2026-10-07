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Mersin Erdemli'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

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Mersin Erdemli'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı; kaza anı kamerada
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.G. idaresindeki 31 AYA 35 plakalı otomobil, arkadan gelen B.A. yönetimindeki 33 MA 3200 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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