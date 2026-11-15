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Mersin Erdemli'de denetimde polise çarpan plakasız motosiklet, polisi başından yaraladı

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Mersin Erdemli'de denetimde polise çarpan plakasız motosiklet, polisi başından yaraladı Haber Videosunu İzle
Mersin Erdemli'de denetimde polise çarpan plakasız motosiklet, polisi başından yaraladı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde trafik denetimi sırasında plakasız motosikletin çarptığı polis memuru başından yaralandı. Bilinci açık olan yaralı polis, ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde trafik denetimi esnasında motosikletin çarptığı polis memuru başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 Karayolu'nun Mersin istikametinde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile Mersin istikametinde ilerleyen A.A.U., Limonlu Köprüsü yakınlarında trafik denetiminde görevli polis memuru M.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen polis memuru başından yaralandı.

Ekip arkadaşlarının ihbarıya kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, yaralı polise ilk müdahalede bulundu. Bilinci açık olan M.Y., Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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