Mersin'den Şanlıurfa'ya Uyuşturucu Hap Sevkiyatı Önlenildi

Güncelleme:
Mersin'den tedarik ettikleri uyuşturucu hapları Şanlıurfa'ya götürmeye çalışan iki zanlı, jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı. Araçta yapılan aramada 3 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'den tedarik ettikleri uyuşturucu hapları satmak için Şanlıurfa'ya götürmeye çalışan zanlılar jandarma ve MİT'in ortak çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada 2 zanlının Mersin'den tedarik ettikleri uyuşturucu hapları satmak için Şanlıurfa'ya götürmeye çalıştıkları istihbaratı elde edildi. Zanlıların içerisinde bulunduğu aracı takip eden ekipler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı otoyol sorumluluk alanında durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
