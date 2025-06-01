Mersin'deki Gençlik Kampında Faciada 2 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Mersin'den acı haber: Kampta denize giren 2 öğrenci hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize giren 17 yaşlarındaki öğrencilerden 2'si boğularak hayatını kaybederken, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize giren 17 yaşlarındaki öğrencilerden 2'si boğularak hayatını kaybederken, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'nde Gençik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıd kampına Ankara'dan gelen öğrencilerden bazıları, bugün öğleden sonra yüzmek için denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3'ü suda çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A. B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Gencin durumunun ağır olduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.