Mersin'deki Drift Sürücüsüne Ağır Ceza

Mersin'de drift yaparak egzozundan ateş çıkaran sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi, 55 bin 659 TL ceza kesildi ve aracı 2 ay trafikten men edildi.

Mersin'de drift atıp egzozdan ateş çıkaran o anları da sosyal medyadan paylaşan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 55 bin 659 TL ceza kesilip otomobili de 2 ay trafikten çekildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan drift ve yüksek ses çıkaran egzoz görüntüleri üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki araç ve sürücüyü belirlemek için çalışma yapan polis kısa sürede tespitini gerçekleştirdi. Kural ihlalinde bulunan sürücü yakalanarak ehliyeti daimi olarak iptal edildi, 55 bin 659 TL'de idari para cezası kesildi.Mevzuata aykırı şekilde kullanılan aracın ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
