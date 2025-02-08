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Mersin'de Yoldan Çıkan Otomobil Fırına Girdi

Mersin'de Yoldan Çıkan Otomobil Fırına Girdi
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Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil bir fırına girdi. Kazada yaralanan olmadığı bildirilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Mersin'de yoldan çıkan otomobil fırına girdi, kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde Merkezi Camii karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddeden seyir eden 01 MC 0370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çarpar araç fırına girdi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza maddi hasarla atlatılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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