Haberler

Mersin'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Tahliye Edildi

Mersin'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Tahliye Edildi
Haber Videosu

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Şoför, yolcuları zamanında tahliye ederek büyük bir felaketi önledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü yandı. Şoförün otobüsü alevler sarmadan hemen önce 34 yolcuyu tahliye ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Şırnak'a giden Ç.K. idaresindeki yolcu otobüsü, Tem otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük Mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Şoför, durumu fark ederek otobüsü güvenli şeride çekip 34 yolcusunu tahliye edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda

Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.