Mersin'de Yasak Olmasına Rağmen Ormanda Piknik Yapan 4 Kişi Yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, orman yangınlarını önlemek amacıyla yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan 4 şahıs yakalandı ve yasal işlem yapıldı. Mersin Valiliği, piknik yapmanın yasak olduğunu daha önce duyurmuştu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yasak olmasına rağmen piknik yapan 4 şahıs yakalandı, yasal işlem yapıldı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada: " Erdemli Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 06.07.2025 günü orman yangınlarının önlenmesi amacıyla icra edilen devriye faaliyeti esnasında 4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edildi. Şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulanmıştır"denildi.
Valilik daha önce orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda piknik yapılmasının yasak olduğunu duyurmuştu. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa