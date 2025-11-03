Haberler

Mersin'de Yankesici Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Mersin'de toplu taşıma araçlarında yaşlıları hedef alan yankesici, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu suçüstü yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'de toplu taşıma araçlarında yaşlıları hedef alan yankesici, polis ekiplerinin titiz takibiyle ortaya çıkarıldı. Şüpheli otobüste suçüstü yakalanırken, hırsızlık yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, şehir genelinde farklı gün ve güzergahlarda yaşlı vatandaşların ceplerindeki paraların çalındığı yönündeki ihbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polis, çalışmasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsın otobüslerde özellikle yaşlıların yanına oturduğunu, mağdurlara sırtını dönerek ceplerindeki paraları fark ettirmeden aldığını ve parayı sırt kısmına özel bölmeli çantasına yerleştirdiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemeler ve saha çalışmalarıyla şüphelinin C.Y. olduğu belirlendi. Aynı yöntemle yeniden yankesicilik yapmaya çalışan C.Y.'yi takibe alan polis, şahsı otobüste suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli illerde benzer suçlardan arandığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
