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Silifke'de orman yangını kontrol altına alındı

Silifke'de orman yangını kontrol altına alındı
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Mersin’in Silifke ilçesi sınırlarında otluk alanda başlayıp ormana doğru giden yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında otluk alanda başlayıp ormana doğru giden yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Alınan bilgilere göre, Silifke-Mut ilçesi yolunda Kargıcak mevkiinde yol kenarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yoldan geçenler yangını fark ederek orman ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye hazırda bekleyen helikopter ile arazöz sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri havadan, 4 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 4 su tankıyla karadan müdahale eden ekipler ormana doğru giden alevlerin önünü kesti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı anları ise bölgeden geçen bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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