Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 242 gram bonzai, 81 gram kubar esrar, 20 gram kokain, 552 adet uyuşturucu hap ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN