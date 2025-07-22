Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 230 gram kubar esrar, bir tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Yenişehir ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 6 kilo 230 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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