Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 kilo 288 gram kubar esrar, 6 kilo 130 gram skunk ve 234 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüphelinin uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen üç ayrı operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 2 kilo 288 gram kubar esrar, 6 kilo 130 gram skunk ile 234 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)