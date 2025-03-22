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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan B.E.A. tutuklandı. Operasyonda bonzai, eroin, tabanca ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda farklı uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki bir adres belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli B.E.A. yakalanırken çeşitli miktarlarda bonzai olarak bilinen uç maddesi, eroin, suçtan elde edilen 5 bin 900 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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