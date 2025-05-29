Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 812 Kilogram Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 812 Kilogram Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de meyve suyu üretim deposunda yapılan operasyonda 812 kilogram toz sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de meyve suyu üretim deposunda 812 kilogram toz sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu toz meyve suyu konsantresi üretim deposunda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Depoya düzenlenen operasyonda şüpheliler F.D., M.Ş ve M.H. yakalandı. Üretim yeri olarak kullanılan depoda yapılan aramada ise 35 torbada 812 kilogram toz sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler ifadesinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ş ve M.H. tutuklandı, F.D. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.