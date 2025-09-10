Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 100 gram bonzai, 10 gram esrar, 462 sentetik hap ve 46 bin 785 TL nakit para bulunuyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'de jandarma ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Tarsus ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirledi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin araç, ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 100 gram bonzai, 10 gram esrar, 462 sentetik hap, 2 adet 140 ml'lik aseton, 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 cep telefonu ve 46 bin 785 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

