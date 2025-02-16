Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde polisin yaptığı çalışmada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada belirlenen bir otomobildeki şüpheliler A.A. ile A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil ile evlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar, sentetik kannabinoid, metamfetamin, bong, 1'er adet tüfek ve tabanca ile çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli hakkına uyuşturucu madde ve 6136 sayılı silahlı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - MERSİN