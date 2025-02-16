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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde polisin yaptığı çalışmada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada belirlenen bir otomobildeki şüpheliler A.A. ile A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil ile evlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar, sentetik kannabinoid, metamfetamin, bong, 1'er adet tüfek ve tabanca ile çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli hakkına uyuşturucu madde ve 6136 sayılı silahlı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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