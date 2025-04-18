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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Mersin'de otoyolda yapılan operasyonda iki araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN - Mersin'de otoyolda durdurularak arama yapılan iki araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana'dan Mersin'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, plakası tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Ekipler, araçları otoyol Mersin girişinde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramalarda, 277 gram bonzai, 224 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, 3 cep telefonu, 1 hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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