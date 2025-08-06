Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 125 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 125 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 125 şüpheli gözaltına alındı, 18'i tutuklandı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri, uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Mersin'de son 1 haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli yakalanırken, 18'i tutuklandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin genelinde son bir haftada gerçekleştirilen 111 farklı narkotik olayında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilerin ikametgah, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 18 bin 957 adet uyuşturucu hap,

4 bin 224 gram uyuşturucu madde, 2 tüfek, 5 tabanca ve 89 tabanca fişeği bulundu. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 18'i tutuklandı.

702 anneye bilgilendirme

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yalnızca operasyonlar değil, önleyici faaliyetler de hız kesmeden sürdürülüyor. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde 14 oturumda toplam 702 anneye bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 'Narko-Yetişkin' faaliyetleri kapsamında düzenlenen 11 oturumda ise 506 kişiye eğitim verildi. Bu sunumlar sırasında 'Uyuma ve Narvas' projeleri de tanıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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