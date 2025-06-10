Mersin'de Üst Geçide Çarpan Otomobilde 6 Yaralı

Mersin'de Üst Geçide Çarpan Otomobilde 6 Yaralı
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Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil üst geçit merdivenlerine çarptı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 77 ADM 021 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, üst geçit merdivenlerine çarptı. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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